Беларусь и Украина должны сконцентрироваться на экономическом и культурном сотрудничестве - посол

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина должны сконцентрироваться на развитии торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил в интервью телеканалу "НАШ", сообщает БЕЛТА.

Игорь Сокол считает, что Беларусь и Украина должны сейчас сконцентрироваться на развитии торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей. Он напомнил о словах главы белорусского государства, который заявил, что Беларусь готова к полному восстановлению контактов с Украиной, но для этого необходима воля украинской стороны. "Пока этого нет, надо сосредоточиться на сохранении многомиллиардного товарооборота", - подчеркнул он. По словам посла, в 2020 году страны наторговали на $4,5 млрд, при этом белорусский экспорт составил $3,1 млрд.

Дипломат с сожалением констатировал, что межгосударственные отношения у Беларуси и Украины никогда не были ровными и развивались по амплитуде. "То мы очень плотно дружили, то по взаимному умолчанию брали некие паузы", - сказал Игорь Сокол.

В декабре этого года Беларусь и Украина отметят 30-летие со дня установления дипломатических отношений. Но к этой дате страны подходят не с самым лучшим багажом политических отношений, отметил посол.

"Они сейчас находятся на паузе. Так, по крайней мере, провозгласила украинская сторона. Мы для себя эту паузу не брали, потому что у нас другие приоритеты в дипломатической работе: мы склонны к экономическому характеру работы, а не политическому, - пояснил глава белорусской дипмиссии. - Поэтому политические отношения сейчас заморожены, еще раз повторяю - не по нашей инициативе".

Игорь Сокол сравнил белорусско-украинские отношения со строчкой из песни Владимира Высоцкого: "И не друг, и не враг, а так". "Но чтобы прекратить все разговоры и инсинуации на эту тему, я хотел бы сказать всем соседям, не только Украине: государство Беларусь никуда с карты Европы не денется, власть в Беларуси незыблема. Все институты власти функционируют в полном объеме", - заявил дипломат. Он уверен, что Беларусь быстро и достойно пройдет сложившуюся турбулентность во внутриполитической повестке.-0-