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22 апреля 2020, 18:00

Беларусь и Украина обсудили подготовку к Форуму регионов в Гродно

Фото из архива
Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили во время телефонного разговора вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Министры рассмотрели график официальных мероприятий на текущий год, обсудили вопросы подготовки и проведения III Форума регионов Беларуси и Украины в Гродно. "Подчеркнута важность дальнейшего развития активных и содержательных контактов по линии внешнеполитических ведомств", - рассказали в пресс-службе МИД.

Дипломаты также отметили эффективное взаимодействие Беларуси и Украины по оказанию содействия гражданам в возвращении на родину в условиях сложной гуманитарной ситуации, связанной с закрытием границ.

Как сообщалось, III Форум регионов Беларуси и Украины планировалось провести в Гродно в октябре. В нем должны принять участие представители правительственных и деловых кругов двух стран, руководство местных органов власти. Цель форума - представление экономического потенциала регионов Беларуси и Украины, развитие новых инициатив и форм экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества на межрегиональном уровне.

I Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в Гомеле. II Форум регионов принял Житомир.-0-

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