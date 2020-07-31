Беларусь и Украина обсудили усиление контроля за пересечением госграницы иностранными гражданами

31 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Украина обсудили усиление контроля за пересечением иностранными гражданами государственной границы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"31 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, - проинформировали в МИД. - Обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, график официальных мероприятий на текущий год, а также ход подготовки к проведению 8-9 октября в Гродно III Форума регионов Беларуси и Украины".

В пресс-службе обратили внимание: "Были доведены подходы белорусской стороны по обеспечению стабильности внутриполитической ситуации в стране и усилению контроля за пересечением иностранными гражданами государственной границы".

Дмитрий Кулеба проинформировал об итогах встречи министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины в Люблине (создании так называемого "Люблинского треугольника"), а также целях и задачах данного образования.-0-