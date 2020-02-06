6 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Беларусь и Украина разрабатывают дорожную карту по развитию судоходства на Днепре. Об этом сообщил сегодня журналистам министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсудили более детально дорожную карту, как будем развивать все речное сообщение по Днепру. В том числе и в Нижних Жарах, где белорусская сторона планирует строить порт", - сказал министр.

По его словам, украинская сторона сейчас готовит технико-экономическое обоснование, чтобы начать дноуглубительные работы и пройти все необходимые экологические экспертизы.

Что касается сроков, то здесь, по мнению министра, многое упирается в законодательную плоскость. Также, по его словам, украинской стороне предстоит определиться с финансовой моделью. "Дноукрепительные работы проводятся не единожды. Здесь достаточно много затрат (необходимо поддерживать эксплуатацию, шлюзы и прочее). В зависимости от того, в какой редакции будет законодательство, мы будем запускать ту или иную модель. Но, конечно, хотелось бы пройти все эти этапы в течение года", - пояснил он.

"По части Припяти - по дноуглубительным работам мы провели тендер в конце 2019 года, - также отметил министр. - Работы будут проводиться на ту паспортную глубину, которую мы обсуждали на Форуме регионов с участием президентов Украины и Беларуси. Пока мы идем по плану и выходим на конец весны", - отметил он.-0-