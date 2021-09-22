Беларусь и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев обсудили формат дальнейшего взаимодействия

22 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 22 сентября встретился с региональным представителем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) по Центральной Европе Роландом Шиллингом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Роланд Шиллинг посещает нашу страну 21-24 сентября для обсуждения дальнейшего формата взаимодействия между Беларусью и УВКБ в связи с ранее принятым решением управления завершить функционирование самостоятельного офиса УВКБ в нашей стране.

Решение о закрытии офиса УВКБ в Беларуси с января 2022 года является частью общего плана реорганизации деятельности управления. В соответствии с этим планом Беларусь, Венгрия, Молдова, Словакия, Словения и Чехия будут находиться в ведении субрегионального офиса УВКБ в Будапеште. Решение в отношении реорганизации принималось в 2020 году с учетом успешности функционирования белорусской системы предоставления убежища, а также финансового положения управления.

В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении высокого уровня сотрудничества между Беларусью и УВКБ, обсудили практические аспекты дальнейшей представленности организации в стране.

Собеседники также обменялись мнениями о подходах к решению комплекса вопросов, вызванных активизацией миграционных процессов в мире.

Заместитель министра довел позицию Беларуси по ситуации с беженцами на белорусской границе с сопредельными западными странами. Роланд Шиллинг поблагодарил Беларусь за взаимодействие с офисом УВКБ в Минске и предоставление управлению и общественным организациям доступа к беженцам в гуманитарных целях на белорусско-польском участке границы.-0-