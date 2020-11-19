Беларусь и Узбекистан готовят заседание межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич обсудил с первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана Фарходом Арзиевым развитие отношений между двумя странами и активизацию торгово-экономического взаимодействия. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

Стороны поддержали необходимость актуализации дорожной карты по развитию двустороннего сотрудничества, утвержденной главами правительств в ноябре 2018 года, для наполнения ее новыми проектами и инициативами.

Во время встречи были обсуждены вопросы подготовки 8-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Ташкенте в текущем году, а также межмидовских консультаций на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств Беларуси и Узбекистана.

"Посол проинформировал об актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия в текущем году и реализуемых сторонами совместных проектах. Акцентировал внимание на необходимости содействия развитию относительно нового направления сотрудничества - взаимодействия регионов Беларуси и Узбекистана, проинформировал о проведенных в этом контексте мероприятиях", - рассказали в посольстве.

Представитель узбекского внешнеполитического ведомства в свою очередь отметил динамичное развитие белорусско-узбекского сотрудничества в различных сферах, а также взаимную поддержку сторон в международных организациях. Дипломат подчеркнул важность эффективной реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровне для достижения значимых результатов двустороннего сотрудничества.

Объем товарооборота между Беларусью и Узбекистаном за январь - сентябрь составил $168,2 млн, немного недотянув до прошлогодних показателей. При этом Беларусь экспортировала товаров на $137,6 млн (102,7%). Сальдо внешней торговли сложилось для страны положительное - $107 млн.-0-