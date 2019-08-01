Беларусь и Узбекистан имеют обоюдное желание развивать сотрудничество - Мирзиёев

1 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан имеют обоюдное желание развивать сотрудничество. Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком формате, передает корреспондент БЕЛТА.

Шавкат Мирзиёев отметил, что это первый в истории двусторонних отношений визит Президента Узбекистана в Беларусь и подготовка к нему была тщательной со стороны обеих стран. "Во всех службах есть обоюдное очень серьезное желание сотрудничать, - констатировал он. - Теперь надо пройти по тем точкам роста, где можем взаимодействовать на перспективу. У нас таких очень много".

Шавкат Мирзиёев отметил, что переговоры с белорусским лидером, которые прошли 31 июля, были очень содержательными, доверительными. "Мы очень подробно обсудили вызовы и все, что творится в мире", - сказал он. По его мнению, решения и договоренности, достигнутые за 25 лет двусторонних отношений, исполняются и дают позитивный результат. Вместе с тем потенциал реализован не в полной мере. "Тот товарооборот, который имеется, мы должны нарастить в разы, потому что для этого есть все основания", - уверен Президент.

Одним из важных результатов визита он назвал активизацию прямых контактов между регионами. "Самое главное, что начали встречаться наши регионы. Им не надо мешать, надо помогать регионам, открыть дорогу. Мы создали им хорошую базу для взаимного общения", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент особо подчеркнул заинтересованность Узбекистана в налаживании контактов с белорусскими предприятиями. "Нам очень нужна кооперация. Беларусь во многих отраслях за годы независимости достигла больших успехов. Я всегда говорю членам правительства, межправительственной комиссии, что надо чаще встречаться, чтобы было меньше бумаг, а больше результата", - добавил он.

Сегодня у лидеров двух стран есть хорошая возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе и международной повестке дня, отметил Шавкат Мирзиёев. Это имеет важное значение, так как Узбекистан находится в Центральной Азии, а Беларусь располагается в центре Европы. "Проблемы, которые существуют, очень схожи", - считает узбекский лидер.-0-