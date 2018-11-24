Беларусь и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узбекистане прошли переговоры белорусской делегации во главе с заместителем председателя Совета Республики, председателем Белорусского союза женщин Марианной Щеткиной со спикером Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым и вице-спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Сарваром Отамуратовым. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Узбекистане.

Стороны обсудили перспективные направления развития межпарламентского сотрудничества в двустороннем формате и на многосторонних площадках.

Марианна Щеткина представила концепцию подготовки первого Форума регионов Беларуси и Узбекистана, который планируется провести в 2019 году в Минске. Были достигнуты договоренности об определении координаторов от парламентских структур двух стран по подготовке форума.

Глава белорусской делегации встретилась с заместителем премьер-министра Узбекистана, председателем Комитета женщин Узбекистана Танзилой Нарбаевой.-0-