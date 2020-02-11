Беларусь и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Андрей Равков и Насирджан Юсупов
11 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков сегодня в Минске встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
Рассмотрены вопросы белорусско-узбекского взаимодействия, в том числе основные результаты выполнения дорожной карты по развитию сотрудничества в области безопасности.
Стороны высоко оценили достигнутый уровень во всех областях двусторонних отношений, а также подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов.-0-
Фото Сергея Шелега