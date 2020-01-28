Беларусь и Узбекистан скоординировали шаги по дальнейшей кооперации

28 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси и Узбекистана обсудили в Минске на консультациях внешнеполитических ведомств первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко и первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Фото МИД Беларуси

"Во время консультаций, которые прошли в конструктивной и дружественной атмосфере, рассмотрен широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, обозначены направления и тематика дальнейшей кооперации. Стороны подчеркнули дружественный и взаимоуважительный характер политического диалога между Беларусью и Узбекистаном на высшем уровне, отметили продуктивное сотрудничество двух стран в международных организациях", - говорится в сообщении МИД.

На переговорах рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, в частности, в промышленности, сельском хозяйстве, а также здравоохранении. Стороны выразили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества в сферах культуры, образования и науки.-0-

Фото МИД Беларуси