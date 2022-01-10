Беларусь и Ватикан обсудили совместные усилия по укреплению межконфессионального диалога

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси при Святом Престоле (по совместительству) Сергей Алейник 10-11 января посещает с визитом Ватикан. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Сергей Алейник 10 января принял участие в торжественной новогодней аудиенции Папы Римского Франциска I для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле.
После аудиенции состоялись переговоры замглавы МИД Беларуси с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках международных организаций, а также совместные усилия по укреплению межконфессионального диалога.
Запланированы также встречи Сергея Алейника с секретарем по отношениям с государствами (министром иностранных дел) Государственного секретариата Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером и с председателем Папского Совета по содействию Христианскому Единству кардиналом Куртом Кохом.-0-