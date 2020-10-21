Беларусь и Ватикан подтвердили заинтересованность в активизации сотрудничества

21 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 21 октября провел встречу с апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подтверждена взаимная заинтересованность в активизации белорусско-ватиканского сотрудничества", - отмечается в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси.

Сергей Алейник пожелал Анте Йозичу активной плодотворной работы в Республике Беларусь.

Папа Римский Франциск назначил архиепископа Анте Йозича новым апостольским нунцием в мае 2020 года, который сменил на данном посту Габора Пинтера (он работал в Беларуси с 2016 года). Анте Йозич до этого работал в Индии, России, Филиппинах, Кот-Д'Ивуаре.

Апостольский нунций Анте Йозич владеет десятью языками: помимо родного хорватского языка, еще девятью - итальянским, английским, испанским, французским, португальским, немецким, китайским, русским и польским.

Как ранее сообщалось БЕЛТА, Беларусь выступает за углубление конструктивного сотрудничества с Ватиканом. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявлял 11 сентября на встрече с секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, который посещал нашу страну с рабочим визитом.

"Ваш визит - подтверждение наличия особых отношений взаимопонимания и доверия между Беларусью и Святым Престолом. Мы удовлетворены динамикой развития контактов на высшем и высоком уровнях", - сказал тогда глава белорусского внешнеполитического ведомства. Он, в частности, обратил внимание, что Президент Республики Беларусь дважды посещал Ватикан с официальным визитом. Владимир Макей также подтвердил приглашение в адрес Папы Римского посетить нашу страну. Руководитель Министерства иностранных дел Беларуси отметил высокий уровень сотрудничества со Святым Престолом в Организации Объединенных Наций на основе разделяемых сторонами принципов и моральных ценностей.-0-