Беларусь и Великобритания обладают большим потенциалом для развития сотрудничества - Румас

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения между Беларусью и Великобританией имеют большой потенциал для развития, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Румаса, сегодняшняя встреча - хорошая возможность, чтобы оценить итоги сотрудничества за последние несколько лет. С 2016 года диалог заметно активизировался, и в этом, по мнению премьер-министра, большая личная заслуга посла.

Также благодаря поддержке посольства на высоком уровне прошел визит правительственной делегации в Великобританию. "Состоялись плодотворные встречи с членами британского правительства, и я еще раз убедился, что наши отношения имеют очень большой потенциал", - сказал Сергей Румас.

Кроме того, сторонам удалось добиться существенного прогресса в развитии договорно-правовой базы. В числе подписанных документов значатся меморандум об учреждении торгового диалога, соглашение об избежании двойного налогообложения, что облегчает работу бизнеса в обеих странах, международный договор об автомобильных перевозках, меморандум по вопросам торгового сотрудничества.

"За эти 3,5 года вы очень высоко подняли планку, и я думаю, что, с одной стороны, вашему преемнику будет легко продолжать начатое дело, с другой - тяжело поддерживать тот уровень сотрудничества, который вы установили", - отметил Сергей Румас.

Он пожелал Фионне Гибб дальнейших успехов в карьере и не забывать Беларусь. "Мы всегда вам здесь рады", - подчеркнул премьер-министр.

Посол поблагодарила за теплые слова и отметила, что у нее останутся приятные воспоминания о времени, проведенном в Беларуси. Значимыми успехами в развитии двусторонних отношений она назвала организацию визитов высокопоставленных представителей МИД, парламента, членов королевской семьи. "Такие визиты важны для установления более крепких отношений с Беларусью, повышают интерес к стране", - сказала Фионна Гибб. Она добавила, что видит серьезные изменения в отношении к Беларуси со стороны Лондона.-0-

Фото Оксаны Манчук