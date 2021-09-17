Беларусь и Венесуэла договариваются об обмене визитами на высоком уровне

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан встретился с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иваном Хилем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили повестку белорусско-венесуэльских отношений, а также подготовку взаимных визитов на высоком уровне.
Дипломатические отношения между двумя странами установлены 4 февраля 1997 года. В декабре 2006 года было открыто посольство Венесуэлы в Беларуси, в октябре 2007-го - белорусское посольство в Каракасе.-0-