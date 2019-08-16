Беларусь и Венесуэла обсудили формирование договорно-правовой базы в образовании и здравоохранении

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный поверенный в делах Беларуси в Венесуэле Владимир Грушевич встретился с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иваном Хилем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, включая формирование договорно-правовой базы в сфере образования и здравоохранения, а также реализации проекта по строительству жилья. Кроме того, стороны рассмотрели взаимодействие Беларуси и Венесуэлы в рамках международных организаций.-0-
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