Беларусь и Венесуэла обсудили консолидацию усилий по противодействию санкциям

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан обсудил с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам многосторонней дипломатии Даниэлой Родригес взаимодействие двух стран на международных площадках. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Во время переговоров стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран в рамках ООН и других международных организаций", - сказали в министерстве.

Особый акцент был сделан на необходимости консолидации усилий по противодействию незаконным односторонним мерам, добавили в МИД.-0-