Беларусь и Венесуэла обсудили перспективы сотрудничества в строительной сфере

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венесуэла обсудили перспективы сотрудничества в сфере строительства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии в Каракасе.

Данная тема была основной на состоявшейся 11 декабря встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венесуэле Андрея Молчана с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендесом и министром жилой среды и жилья Ильдемаро Вильяроэлем.

"На переговорах стороны детально обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области строительства", - рассказали в посольстве.

На встрече также присутствовали представители ЗАО "Белзарубежстрой".-0-