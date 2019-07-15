Беларусь и Венесуэла продолжают сотрудничество, хотя оно и пострадало от санкций - посол

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венесуэла продолжают сотрудничество, хотя его темпы и замедлились в связи со сложной внутриполитической обстановкой в Венесуэле и последовавшими санкциями. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Олег Паферов, который принимает участие в ежегодном семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, реализация многих проектов в Венесуэле временно приостановлена. Это касается, например, совместного предприятия по сборке автомобилей и тракторов. "Собирают только несколько штук в день, чтобы не остановить полностью производство", - сказал Олег Паферов.

Совместный проект по строительству жилья продолжается, но, к сожалению, не теми темпами. То же и с проектами в сфере нефтедобычи - объемы добычи сократились с некогда 3 млн баррелей в сутки до 500 тыс.

Вместе с тем от венесуэльской стороны поступило предложение усилить сотрудничество в сельском хозяйстве, а именно передать в распоряжение Беларуси определенный участок земли под развитие агрогородка с возможностью самостоятельно выращивать и реализовывать сельхозпродукцию, в которой очень нуждается население Венесуэлы. При этом власти страны готовы отказаться от прежнего требования в квоте 20% белорусских специалистов, а 80% - венесуэльских.

По мнению главы дипмиссии, усиление сотрудничества будет возможно после стабилизации политической обстановки в Венесуэле и снятия экономических санкций. "Это позволило бы вкладывать туда капиталы. Без вложения инвестиций, особенно в нефтяную сферу, нельзя наращивать производство, - подчеркнул он. - По сути, идет экономическая война. Наше сотрудничество несколько пострадало от внутриполитической ситуации и, как следствие, - экономических санкций".

Олег Паферов напомнил, что Беларусь всегда поддерживала законную власть в Венесуэле в лице президента Николаса Мадуро и выступала против внешнего вмешательства во внутренние дела государства. По его словам, большинство населения Венесуэлы также поддерживает президента, и попытки оппозиции захватить власть не имеют успеха. Хотя положение в стране остается тяжелым, особенно это касается уровня жизни людей. Поэтому необходимо продолжить переговорный процесс с целью скорейшего снятия экономических санкций с Венесуэлы.-0-