Беларусь и Венгрия обсудят взаимодействие, отношения с ЕС и ситуацию в регионе

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 14 января посетит с официальным визитом Беларусь. На встречах будут обсуждаться вопросы наращивания двустороннего взаимодействия, отношения Беларуси с ЕС и ситуация в регионе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Петер Сийярто планирует встретиться с руководством белорусского правительства, министром иностранных дел Владимиром Макеем, министрами экономики, спорта и туризма, сельского хозяйства и продовольствия.
"На встрече Владимира Макея и Петера Сийярто особое внимание будет уделено дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия, сотрудничеству Беларуси с Европейским союзом, ситуации в регионе и вопросам безопасности", - рассказали в пресс-службе.
Стороны подпишут несколько документов, в том числе межправительственное соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами о содействии межрегиональному сотрудничеству, а также план межмидовских консультаций на 2019 год.
Кроме того, Петер Сийярто выступит перед студентами факультета международных отношений Белорусского государственного университета по теме "Миграция и будущее ЕС".-0-
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