14 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Венгрия подписали межмидовский меморандум о содействии межрегиональному сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.
Кроме того, подписано межправительственное белорусско-венгерское соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций. Министерство иностранных дел Беларуси и Министерство иностранных дел и внешней торговли Венгрии также подписали программу сотрудничества на 2019 год.
Документы подписаны сегодня в Минске. С белорусской стороны подпись под документами поставил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей, с венгерской - министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто.-0-
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