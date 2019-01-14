14 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Венгрия подписали межмидовский меморандум о содействии межрегиональному сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме того, подписано межправительственное белорусско-венгерское соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций. Министерство иностранных дел Беларуси и Министерство иностранных дел и внешней торговли Венгрии также подписали программу сотрудничества на 2019 год.

Документы подписаны сегодня в Минске. С белорусской стороны подпись под документами поставил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей, с венгерской - министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто.-0-

Беларусь рассчитывает на активизацию сотрудничества с деловым сообществом Венгрии - Макей Владимир Макей рассказал, что сегодня в ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы международной и европейской повести дня, перспективы развития белорусско-венгерских отношений, взаимодействие Беларуси и Венгрии в рамках международных организаций.

Для Беларуси и Венгрии важно содействовать снижению потенциала конфронтации в Европейском регионе - Макей Владимир Макей подчеркнул, что в белорусско-венгерском сотрудничестве отсутствуют разногласия, страны имеют сходные точки зрения в отношении большинства актуальных международных проблем.

Минск и Вашингтон обсуждают возможность расширения дипломатического присутствия Владимир Макей обратил внимание на то, какую огромную роль сейчас играют в мире США, и подчеркнул, что Беларусь заинтересована в рамках диверсификации внешнеполитических отношений развивать нормальное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки.

Беларусь категорически не приемлет политики санций и шантажа - Макей "Прошлый и предыдущие годы нашего взаимодействия с Европейским союзом говорят о том, что мы постепенно движемся по пути улучшения позитивной атмосферы, которая возникла в наших отношениях некоторое время назад", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Первое белорусско-венгерское сельхозпредприятие создадут в Могилевской области Первое белорусско-венгерское сельскохозяйственное предприятие, где будут использоваться венгерские технологии по обработке кукурузы, создадут в Могилевской области. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Фото Максима Гучека