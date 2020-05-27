Беларусь и Венгрия заинтересованы расширить сотрудничество в сфере здравоохранения

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венгрия выражают обоюдный интерес к расширению сотрудничества в сфере здравоохранения, гуманитарной деятельности, по линии региональных связей и иным перспективным направлениям взаимодействия. Об этом было заявлено сегодня на заседании белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое прошло в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

С белоруской стороны на заседании председательствовал замминистра иностранных дел Олег Кравченко, с венгерской - государственный секретарь по делам гражданской разведки Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Тамаш Варга.

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Стороны обсудили актуальные вопросы взаимной торговли, взаимодействия двух стран в сельском хозяйстве, фармацевтике, энергетике, в области транспорта, науки, образования и туризма. "Выражен обоюдный интерес к расширению сотрудничества в сфере здравоохранения, гуманитарной деятельности, по линии региональных связей и иным перспективным направлениям взаимодействия", - отметили в МИД.

Взаимный товарооборот Беларуси и Венгрии в январе-марте составил $51 млн (94,2% к аналогичному периоду 2019 года). При этом экспорт отечественных товаров вырос на 3,6% по сравнению с таким же периодом 2019-го (до $23,8 млн), а импорт сократился на 12,7% (до $27,1 млн). По итогам 2019 года товарооборот с Венгрией увеличился в 1,3 раза и достиг $253,7 млн, в том числе экспорт - $130,6 млн (рост в 1,67 раза), импорт - $123 млн (плюс 5,8%).-0-