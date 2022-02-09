Беларусь и Вьетнам договорились наращивать контакты на высшем и высоком уровнях

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам Нгуена Ван Нгы в связи с началом его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"Стороны обсудили практические шаги по активизации политического сотрудничества между странами и наращиванию контактов на высшем и высоком уровнях, подготовку совместных двусторонних мероприятий", - рассказали в МИД. Речь также шла об актуальных вопросах развития белорусско-вьетнамских отношений в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах.

Дипломатические отношения между двумя странами установлены 24 января 1992 году. В этом году отмечается 30-летие белорусско-вьетнамских дипотношений.

Беларусь и Вьетнам на постоянной основе развивают политический диалог. Между государствами налажен обмен визитами на высшем и высоком уровнях. В частности, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посещал Вьетнам с официальными визитами в 1997, 2008 и 2015 годах. В августе 1998 года в Беларуси побывал Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дык Лыонг, а в мае 2010 года - Президент СРВ Нгуен Минь Чиет. В июне 2017 года был организован государственный визит Президента СРВ Чан Дай Куанга в Беларусь.

Успешно развивается взаимодействие в рамках международных организаций, оказывается взаимная поддержка по выборной тематике. В декабре 2018 года Беларусь поддержала кандидатуру Вьетнама на выборах в Комиссию ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) на 2019-2025 годы от азиатской региональной группы. Кроме того, Беларусь и Вьетнам традиционно оказывают друг другу поддержку в международных организациях по вопросам правозащитной тематики.-0-