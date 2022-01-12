Беларусь и Вьетнам намерены активизировать политические контакты

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам провели в Ханое очередной раунд межмидовских консультаций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич.

Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно всего спектра вопросов двухсторонней повестки, выражена готовность активизировать политические контакты, обсуждено взаимодействие в международных организациях. "Стороны договорились о проведении в ближайшее время очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, отмечена необходимость дальнейшего укрепления межрегиональных связей", - рассказали в пресс-службе МИД.

Белорусская сторона передала предложения по совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений. Кроме этого, была затронута тематика совместной деятельности в области образования, науки, культуры и туризма.

Стороны также договорились провести несколько мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Вьетнамом.-0-