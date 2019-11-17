Беларусь играет важную геополитическую роль в Европе - независимый наблюдатель

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь играет важную геополитическую роль в Европе - этим объясняется такое большое количество международных наблюдателей на парламентских выборах. Такое мнение журналистам высказал советник по вопросам политики Европарламента, независимый наблюдатель Грегори Жюльен, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь сегодня играет важную геополитическую роль в Европе, поэтому такой большой интерес к выборам и приехало так много международных наблюдателей", - сказал Грегори Жюльен.

По его словам, в целом у него сложилось хорошее впечатление от проведения избирательной кампании. "Я побывал на нескольких участках. Все было прозрачно. Я был в ЦИК, побеседовал с представителями от ОБСЕ. Хорошо, что Беларусь приняла во внимание определенные рекомендации ОБСЕ, которые были выдвинуты стране после предыдущих выборов", - отметил независимый наблюдатель.-0-