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02 октября 2019, 21:27

Беларусь имеет все основания для безвизового режима с ЕС - Воронецкий

Валерий Воронецкий. Фото из архива
Валерий Воронецкий. Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь имеет все основания для безвизового режима с Евросоюзом. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий, сообщает БЕЛТА.

"Подписание визового соглашения с ЕС свидетельствовало бы об открытости Европейского союза к расширению сотрудничества с нашей страной. В результате будет активизировано деловое сотрудничество между Беларусью и ЕС, будут расширяться проекты и программы в области образования и культуры. Однако речь идет только о снижении стоимости виз с 60 до 35 евро, а белорусская сторона давно приняла решение о том, что граждане ЕС могут посещать нашу страну без виз, так что мы более открыты в этой части. Более того, я бы ожидал, чтобы ЕС ставил вопрос не о снижении стоимости визы, а об отмене виз для граждан Беларуси. Тем более если учесть, что среди стран СНГ наша страна больше всего получает виз на 100 тыс. граждан и меньше всего имеет отказов. И по нормативным документам Евросоюза мы имеем все основания для того, чтобы иметь безвизовый режим с ЕС. Я думаю, ЕС должен очень внимательно к этому отнестись", - сказал Валерий Воронецкий.

Также он высказал мнение относительно развития ЕАЭС. На саммите звучали мысли о том, что сегодня, по прошествии пяти лет, внутренний товарооборот между странами ЕАЭС сокращается, сокращаются торговые отношения и с третьими странами. "Это говорит о том, что в евразийском доме есть масса недостатков. Не все там благополучно. Ввиду национального эгоизма стран ЕАЭС и того, что международные чиновники действуют, скорее, не в интересах организации, а в интересах тех стран, которые они представляют, очевидно, что надо укреплять роль Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС", - считает председатель комиссии Палаты представителей.

В качестве примера развития крепких взаимоотношений между странами он привел Беларусь и Украину. "Действует дорожная карта по выводу торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Украиной на объем $8 млрд. Безусловно, Форум регионов в Житомире будет способствовать достижению этой цели в ближайшие годы. ЕАЭС есть чему поучиться. В ЕАЭС мы имеем конкретные институты и массу международных чиновников, но не имеем того эффекта, на который рассчитывали. А здесь нет институтов, но есть нормальные отношения между странами, что позволяют нам серьезно наращивать товарооборот. Было бы хорошо, если бы и с другими странами ЕАЭС (не беру в расчет Россию, там другие цифры) мы тоже вышли на $8 млрд", - заключил Валерий Воронецкий.-0-

Теги
визовая политика Евросоюз ЕС
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