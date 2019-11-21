Беларусь инициирует развитие молодежного измерения в СНГ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С таким предложением выступил сегодня на заседании Совета МПА СНГ в Санкт-Петербурге председатель Совета Республики Михаил Мясникович, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Выросло новое поколение, и мы несем ответственность, насколько идеи Содружества воспринимаются в молодежной среде. И я полагаю, что МПА СНГ могла бы внести на рассмотрение глав государств вопрос по молодежной повестке дня в комплексе, а также решение тех узловых задач, которые действительно могут содействовать формированию центров притяжения молодежи", - пояснил Михаил Мясникович в интервью журналистам. В числе перспективных направлений он назвал IT-туризм.

Выступая на заседании Совета МПА СНГ, Михаил Мясникович подчеркнул, что Межпарламентская ассамблея состоялась как эффективная площадка для сотрудничества стран СНГ. Это касается и вопросов организации наблюдений за выборами. "МПА СНГ пользуется высоким международным авторитетом как эксперт в сфере избирательного процесса и наблюдения за выборами, - сказал председатель Совета Республики. - Создана и функционирует объективная система оценки избирательного законодательства и проведения выборов". Важно, что вся работа строится не только на субъективной или корпоративной оценках наблюдателей, а на основе серьезной правовой базы - Конвенции СНГ "О стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках СНГ". Это комплексный унифицированный документ, который учитывает нормы международного избирательного права, избирательного права СНГ, а также опыт постсоветских стран.-0-