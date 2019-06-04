Беларусь является активным и очень важным членом ВОИС - гендиректор организации

4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь является активным и очень важным членом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Об этом сегодня по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил журналистам генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь является активным и очень важным членом нашей международной организации. Мы ценим всю поддержку, которую оказывает ваша страна, всю информацию, которой делится Беларусь, опыт, накопленный в вашей стране. Особенно в области науки и технологий, - сказал гендиректор ВОИС. - На сегодняшний день мы живем в таком неспокойном мире, в котором особенно важно иметь таких надежных партнеров, как Беларусь, которая всегда готова к конструктивному сотрудничеству".

Фрэнсис Гарри отметил, что на сегодняшний день в мире растет конкуренция, особенно в области науки и технологий. "Это краеугольный камень прогресса для человечества. И в условиях этой растущей конкуренции очень важно развивать политику многополярности. И Беларусь обладает прекрасными кадровыми, человеческими ресурсами, которые позволяют вам развивать науку и технологии в вашей стране. И Беларусь всегда продвигает этот многополярный подход, особенно когда речь заходит о таких сложных вопросах, как искусственный интеллект, робототехника, крупные массивы данных. Здесь требуется международное обсуждение, дискуссия на равноправной основе. И Беларусь всегда готова продвигать данный подход и делиться своим опытом", - заявил он.

ВОИС - международная организация, координирующая международное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности. Штаб-квартира находится в Женеве. Членами ВОИС являются 192 государства. Основные цели организации - содействие охране прав на объекты интеллектуальной собственности посредством сотрудничества государств, осуществление административных функций по международным соглашениям в сфере интеллектуальной собственности.

Беларуси ВОИС оказывает значительную помощь в развитии национальной системы интеллектуальной собственности. Основные направления сотрудничества - совершенствование законодательства Беларуси в соответствии с международными стандартами, развитие национальной инфраструктуры, внедрение новых информационных технологий, обучение специалистов.-0-