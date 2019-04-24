Беларусь является общепризнанной миротворческой площадкой - Пирштук

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является общепризнанной миротворческой площадкой. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Болеслав Пирштук, комментируя подготовку и проведение 28-30 апреля в Минске II Международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь в последние годы позиционируется как успешная миротворческая площадка. Заметьте, сколько серьезных политических мероприятий прошло у нас в последнее время. Конечно, это благодаря в целом позиции государства, МИД страны. Мы видим, какое отношение к нам на различных международных форумах, в которых мы участвуем", - сказал Болеслав Пирштук.

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