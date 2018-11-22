Беларусь является важным узлом во взаимоотношениях в Евразии - депутат Бундестага

22 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь является очень важным узлом и шарниром во взаимоотношениях в Евразии. Такое мнение сегодня на открытии XVI Минского форума высказал депутат Бундестага, координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Дирк Визе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мир, безопасность и экономическое благосостояние - цели, которые государству очень трудно достичь в одиночку. Гораздо проще сделать это вместе. И то, что Беларусь активно сотрудничает с другими странами региона - очень важная ее роль", - считает представитель Германии.

По его словам, отношения между Беларусью и ЕС в последние годы развивались с положительной тенденцией. "Трудные годы прошли, но доверие должно сложиться постепенно. Было бы желательно, чтобы мы как можно скорее приняли документ, касающийся приоритетов (партнерства. - Прим. БЕЛТА). Можно только приветствовать упрощение Беларусью визового режима для граждан более чем 80 государств. Теперь можно ожидать скорого заключения договоренности об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. Хоть мы уже и вышли на финишную прямую, предстоит еще поработать", - сказал Дирк Визе.

Он считает, что стороны должны не довольствоваться сложившимся статус-кво, а использовать имеющиеся шансы для более интенсивного диалога. Представитель Германии, например, признался, что его лично обрадовало бы, если бы Беларусь вошла в состав Совета Европы.

Дирк Визе также отметил, что будущего не существует без прошлого. В этой связи он вспомнил о десятках миллионов погибших во время Второй мировой войны, в том числе на территории Беларуси. "На этом фоне наши сегодняшние хорошие двусторонние отношения вовсе не кажутся очевидными. Те страдания, которые Германия причинила Беларуси в годы войны, не забыты. Ответственность продолжает лежать на плечах немцев", - подчеркнул депутат Бундестага.

Он добавил, что ввиду своего печального периода истории Германия в настоящее время выступает за правовое государство и демократию во всем мире.-0-