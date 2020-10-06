Беларусь, как суверенная страна, должна отстаивать свое видение путей развития - Дзермант

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша задача, как суверенной страны, - отстаивать свое видение путей развития, в том числе демократических и правовых институтов. Поэтому на любые попытки вмешательства нужно отвечать жестко, пресекать их и указывать нашим оппонентам на их собственные ошибки и промахи, чтобы не было впечатления, что только они кому-то могут что-то указывать. Об этом в комментарии газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политолог Алексей Дзермант.

"Политика силы, давления и санкций не просто не ушла в прошлое - она цветет буйным цветом. И мы все это видим воочию. Поэтому, увы, я думаю, что эта политика надолго - пока не появится некая суперсила, которая это одностороннее давление все-таки опрокинет и не позволит диктовать одному из полюсов современного мира (конкретно - Западу) то, как понимать правильность проведения внутренней политики, демократии, прав человека и т.д. К сожалению, мы видим, что Запад не хочет отказываться от своей монополии диктовать и навязывать остальным свое видение. Поэтому, думаю, пока нам предстоит этап противостояния, дай бог, чтобы не сильно горячего, ведь это все может быть чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Лучше пусть все ограничивается дипломатическими нотами, хотя мы все равно видим, что они становятся все более резкими и острыми", - считает эксперт.

Рассуждая на тему обострения ситуации в Нагорном Карабахе, Алексей Дзермант отмечает, что кавказский узел очень сложный. "Любая цветная революция, в том числе случившееся в Армении, смена власти неконституционным образом в принципе ослабляют государство. И этим пользуются самые различные силы. Я бы не искал в карабахском конфликте правых или виноватых - стороны нужно примирять. Но в то же время в ситуации внешнего давления сопредельных стран любой момент ослабления государства немедленно используется, что мы сегодня и наблюдаем. Вирусы распада, раскола и раздробления общества есть в каждом государстве, и наше не исключение. На мой взгляд, мы их все же отбили, и это говорит об устойчивости нашего государства. Но это не означает, что мы изжили все причины-вирусы. А потому существовать в расслабленном состоянии в современном мире нельзя. И угрозы, увы, никуда не уйдут", - прогнозирует политолог.-0-

Рачков: события в Беларуси и обострение конфликта в Карабахе - звенья одной цепи По мнению сенатора, ситуация вокруг Беларуси в какой-то степени неожиданна. В последние несколько лет наша страна совместно со своими партнерами нащупывала конкретные пути продвижения вперед, искала точки соприкосновения и взаимопонимания.