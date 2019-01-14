Беларусь категорически не приемлет политики санций и шантажа - Макей

14 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь категорически не приемлет политики санкций и шантажа. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопросы журналистов касались развития полноценного сотрудничества Евросоюза с Беларусью. Несмотря на то, что, к примеру, минувший год был рекордным по количеству контактов с правительствами стран ЕС и евроструктурами, до сих пор часть санкций Евросоюза в отношении Беларуси остается в силе. По мнению Владимира Макея, действительно количество должно переходить в качество. "Прошлый и предыдущие годы нашего взаимодействия с Европейским союзом говорят о том, что мы постепенно движемся по пути улучшения позитивной атмосферы, которая возникла в наших отношениях некоторое время назад, - сказал он. - Очень важно, что появилась взаимная заинтересованность в плане понимания необходимости расширения сотрудничества между Беларусью и Европейским союзом. Это составляет хорошую основу для дальнейшего движения". В подтверждение Владимир Макей привел примеры сотрудничества в финансовой сфере. "Мы благодарны европейским партнерам за готовность развивать эти контакты, потому что для нас это очень важно. В последнее время мы очень активно реализуем программы с Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком", - отметил он. Рекордным стал прошлый год по масштабам сотрудничества с ЕБРР - объем операций банка в Беларуси за 11 месяцев достиг 326 млн евро.

Владимир Макей констатировал возрастающий интерес западных компаний к сотрудничеству с Беларусью. Об этом свидетельствует и рост взаимного товарооборота: за 11 месяцев 2018 года он достиг почти $16 млрд, увеличившись более чем на 20% к такому же периоду предыдущего года. Белорусский экспорт с ЕС составил около $9,5 млрд, что на 37% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Доля ЕС в общем объеме экспорта Беларуси составила 31%, а год назад этот показатель составлял 26%. При этом доля России достигла 38% (45% за 11 месяцев 2017-го).

По словам министра, данные цифры свидетельствуют о реализации задачи по дальнейшей диверсификации экспорта. Он напомнил о требованиях, чтобы треть белорусского экспорта приходилась на ЕАЭС, треть - на ЕС и еще треть - на остальные страны. "Постепенно мы решаем эту задачу. И я уверен, если и дальше будем находить такое понимание наших европейских партнеров, мы решим эту задачу", - считает Владимир Макей.

Что касается темы санкций, в каждой стране есть какие-то проблемы, заметил глава МИД. "Но это не значит, что надо пытаться решить эти проблемы путем шантажа, давления на то или иное государство. Мы категорически против этого. Должно созреть общество для реализации некоторых мер, которые нужно предпринять той или иной стране, чтобы добиться цели превратить эту страну в подлинно демократическое государство. Мы исходим из этого. Нужно двигаться постепенно, понимая, что мы должны решить эти задачи. Но не путем шантажа, давления, санкций - считаем, что это только вредит дальнейшему сближению Беларуси с Европейским союзом, - подчеркнул Владимир Макей. - В феврале этого года ЕС опять вернется к рассмотрению оставшихся санкций по отношению к Беларуси. И мы надеемся, что верх возьмет рациональное зерно и рано или поздно этот пережиток прошлого должен быть устранен с нашей повестки дня".-0-