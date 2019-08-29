Беларусь крайне заинтересована в мирном разрешении торговых споров в мировом масштабе - Макей

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь крайне заинтересована в мирном разрешении торговых споров в мировом масштабе. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на состоявшихся сегодня в Минске переговорах с советником Президента США Джоном Болтоном обсуждалась в числе других тема торгово-экономических споров в мировом масштабе. "Я имею в виду те торгово-экономические споры, которые сегодня имеют место в отношениях между отдельными странами. Здесь также наша позиция однозначна, - подчеркнул глава белорусского МИД. - Белорусская сторона считает, что надо искать компромиссы, не втягиваться в торговые войны, а пытаться договориться друг с другом и находить компромиссное решение любых проблемных вопросов. Потому что любая драка, особенно между крупными геополитическими игроками, сразу же влияет на всю экономическую ситуацию, экономическое сотрудничество и, тем более, небольшие и малые страны, к которым относится и Беларусь. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы подобного рода торгово-экономические споры разрешались за столом переговоров мирным путем, а не путем выставления различных ультиматумов".

Владимир Макей подчеркнул, что Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с Джоном Болтоном четко высказался на этот счет.-0-