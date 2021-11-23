Беларусь, МОМ и УВКБ подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 23 ноября встретился с региональным директором Международной организации по миграции (МОМ) по странам Юго-Восточной, Восточной Европы и Центральной Азии Ренатой Хельд и заместителем директора Бюро Европы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Анжелой Ли Роси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении и дальнейшем развитии взаимодействия между Республикой Беларусь, с одной стороны, и МОМ и УВКБ - с другой.

Собеседники также обменялись мнениями о ситуации с беженцами и мигрантами, которые на пути следования в страны Европейского союза оказались в ловушке на границе Беларуси с Польшей.

Представители международных организаций информировали о возможностях, доступных в рамках их мандатов, по содействию в урегулировании кризисных ситуаций с беженцами и мигрантами, в том числе их добровольное возвращение на родину и воссоединение с семьями в странах ЕС и других государствах. Они подтвердили намерение продолжать оказывать гуманитарную помощь беженцам и мигрантам совместно с белорусскими партнерами.

Заместитель министра отметил существенный вклад УВКБ ООН и МОМ в гуманитарную поддержку беженцев и мигрантов, выразил надежду на продолжение этого сотрудничества. Он призвал международные организации к взаимодействию с польской стороной и ЕС, которые до настоящего времени остаются безучастными к просьбам беженцев и мигрантов, стремящихся попасть в Европейский союз.-0-