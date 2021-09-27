Беларусь может обнародовать компрометирующие факты в отношении ряда представителей ООН

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, что белорусская сторона озабочена некоторыми действиями представителей ООН в Нью-Йорке, Женеве и команды ООН в Беларуси. Об этом он заявил журналистам во время онлайн-подхода к прессе на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Глава МИД рассказал подробности своей встречи в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны в том числе обсудили реформирование организации, укрепление ее роли и влияния. Генеральный секретарь благодарил за поддержку Беларусью его усилий, направленных на модернизацию ООН, выразил надежду, что Беларусь и впредь будет надежным партнером в деятельности ООН, связанной с укреплением глобальной безопасности, стабильности в мире в целом и в отдельных регионах.

Вместе с тем на встрече с Генеральным секретарем глава МИД Беларуси был вынужден обозначить проблемные вопросы, появившиеся в последнее время в отношениях с этой организацией. "Мы указали на недопустимость использования трибуны ООН, отдельных структур ООН для демонизации Беларуси, дискредитации Беларуси по абсолютно надуманным, политизированным мотивам, - сказал Владимир Макей. - Оказалось, он даже не знал некоторых моментов. Я так понимаю, что отдельные его помощники (а эти помощники, как нам известно, являются представителями государств - членов Европейского союза) за его спиной делают ряд, скажем, неприглядных вещей".

"Если в ближайшее время будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН, с подачи этих помощников Генерального секретаря, мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН, выделяемые, допустим, для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и тому подобное. Мы предупредили Генерального секретаря об этом, хотя ранее мы договорились не предавать огласке эти факты. Но раз эта организация нарушила нашу договоренность, эти принципы, то мы сделаем соответствующие выводы и проинформируем и наше общество, и всех наших партнеров в ООН. Есть еще пару вопросов, которые мы тоже затем доведем до общественности, если наши партнеры в ООН не выполнят своих обещаний", - заявил белорусский министр.-0-