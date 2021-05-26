Беларусь может приостановить взаимодействие с ЕС по борьбе с нелегальной миграцией и рассматривает целесообразность участия в ВП

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает возможность приостановки взаимодействия с Евросоюзом по вопросам борьбы с нелегальной миграцией и оргпреступностью. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей, выступая в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, ограничения могут коснуться также политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций, которые действуют на территории Беларуси.

"Тем более что недавно известные пранкеры очень ярко показали механизм финансирования подрывных сил Беларуси и России. На фоне ужесточенного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в "Восточном партнерстве". Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл, - заявил глава внешнеполитического ведомства. - Рассматриваются и другие меры реагирования".

Владимир Макей уверен: "Дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведет. В проигрыше останутся все. Такой сценарий имеет негативные последствия".

Беларусь как ответственный партнер все же продолжит искать пути конструктивного взаимодействия. "Если у европейских политиков нет ответственности за судьбы своих граждан и долгосрочных интересов государств, то мы будем опираться на интересы наших народов, которые всегда хотели жить в мире и спокойствии", - отметил он.

"Хотелось бы призвать наших европейских партнеров одуматься и прекратить нападки на суверенитет соседней страны. Против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая, гибридная война", - резюмировал министр.-0-