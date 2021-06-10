"Беларусь мы не бросим" - посол России заверил в поддержке Беларуси в условиях санкций

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия продолжит оказывать поддержку Беларуси, в том числе в случае введения дополнительных санкций со стороны Европейского союза и других стран. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь мы не бросим, - подчеркнул Евгений Лукьянов. - Мы понимаем традиционную структуру экономики Беларуси, ориентированной на экспорт, и понимаем, почему санкции носят точечный характер".

Посол пояснил, что внешнеторговые контакты Беларуси и России будут инвентаризированы "с учетом последствий от введенных санкций". По его словам, более детальную информацию по конкретным видам товаров будут определять соответствующие федеральные ведомства России.

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