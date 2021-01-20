Беларусь на инаугурации Байдена будет представлять руководитель посольства

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на инаугурации президента США Джозефа Байдена будет представлять руководитель посольства в Вашингтоне. Об этом сообщил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"Насколько мне известно, в соответствии с принятой в США протокольной практикой делегации зарубежных государств приглашаются на мероприятие на уровне глав своих дипломатических миссий. Аналогичное приглашение поступило и в адрес белорусской стороны. Мы его, разумеется, приняли", - сказал Анатолий Глаз.

По его словам, планируется, что Беларусь будет, соответственно, представлена на уровне руководителя посольства в Вашингтоне. В настоящий момент это временный поверенный в делах.-0-