Беларусь на мероприятиях в Варшаве к 80-летию начала Второй мировой войны будет представлять посол

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 27 августа 2019
Минск Малооблачно +25°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:46 Белорусский дзюдоист Вадим Шока выбыл из медальной гонки ЧМ в Токио Спорт
16:40 Перспективы строительства в Минске отеля "Шанхай" рассмотрены на встрече в генконсульстве Экономика
16:36 Белорусский силач победил в одном из упражнений турнира мировой серии Ethnosport Challenge – 2019 Спорт
16:32 Уставный фонд Компании по развитию индустриального парка с момента создания вырос в 150 раз Экономика
16:28 Россельхознадзор снял ограничения на поставки сухой молочной продукции двух белорусских предприятий Экономика
16:25 Погода будет благоприятной для завершения уборки зерновых - Белгидромет Общество
16:22 В план развития отстающих регионов Беларуси предлагается включить 280 проектов Экономика
16:12 Минская область и китайский Чунцин будут наращивать взаимодействие Политика
16:11 Самосвал БелАЗ примерил камуфляж из игры World of Tanks Общество
16:01 Прокуратура выявила нарушения в организации летнего оздоровления детей в Зельвенском районе Регионы
15:57 Беларусь предлагает индийским инвесторам создавать совместные фармацевтические кластеры Экономика
15:56 Представительницы БСЖ перед учебным годом с подарками приехали к девушкам в ПТУ закрытого типа Регионы
15:56 Движение на части трассы М3 под Минском будет временно ограничено 28 августа Регионы
15:51 Беларусь и Румыния готовятся к проведению межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Экономика
15:47 Церемония открытия Дня белорусской письменности познакомит с богатой историей слонимской земли Культура
15:44 I Республиканский форум вожатых БРПО пройдет в Минске Общество
15:43 Автозапчасти на Br18 тыс. пытались украсть с минского предприятия слесарь с приятелем Происшествия
15:43 Белорусские подростки перевели сказку о редких животных на родной язык Общество
15:42 Мозырский НПЗ смонтировал 97% оборудования комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков Экономика
15:39 Прямые иностранные инвестиции из Китая в Беларусь за 10 лет увеличились в 200 раз Экономика
15:35 Перечень профильных классов в школах Беларуси расширен Общество
15:27 Минэкономики подготовило план развития отстающих регионов Беларуси Экономика
15:23 Завершено расследование дела о незаконном обороте наркотиков, повлекшем смерть двух человек Происшествия
15:23 Алла Пугачева намекнула, кто может стать новой примадонной Калейдоскоп
15:21 КГК предлагает распространить требования к государственным учебно-спортивным учреждениям на частников Общество
15:20 Легкоатлетический матч Европа-США вызовет большой резонанс в мировом спорте - Девятовский Спорт
15:11 МНС инициировало в Бресте рабочую встречу по проблеме нелегального извоза Регионы
15:09 "Белкоммунмаш" поставит 100 троллейбусов в Душанбе Экономика
15:08 Факсимиле Брестской Библии стало самым необычным в истории белорусской печати - Суша Культура
15:07 В Витебской области на укрепление материально-технической базы учреждений образования направлено Br90 млн Регионы
Все новости
Все новости
Политика
27 августа 2019, 14:53

Беларусь на мероприятиях в Варшаве к 80-летию начала Второй мировой войны будет представлять посол

Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на мемориальных мероприятиях в Варшаве 1 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будет представлять Чрезвычайный и Полномочный Посол в Польше. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Приглашения на памятные мероприятия были направлены польской стороной в адрес глав государств - членов Европейского союза, НАТО и "Восточного партнерства". Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства. Память о миллионах солдат советских и союзных войск, павших за свободу и мирное будущее на полях сражений Второй мировой войны, о миллионах мирных жителей, ставших жертвами нацистских карателей, священна для белорусов и всегда хранится в наших сердцах", - сказал представитель МИД.

"Мы никогда не перестанем подчеркивать, и об этом открыто говорится в наших учебниках истории, что именно Советский Союз и все его народы внесли решающий и неоценимый вклад в победу над нацизмом и в освобождение Европы. Страшная хронология тех времен - предупреждение для нынешнего мирового сообщества о необходимости хранить мир и безопасность на земле", - подчеркнул Анатолий Глаз.-0-

Теги
ВОВ дипломатия МИД Польша
Новости рубрики Политика
Фото из архива Минская область и китайский Чунцин будут наращивать взаимодействие
Кезбан Нилвана Дарама. Фото Алины Гришкевич Беларусь и Турция проанализируют выполнение договоренностей на высшем уровне - посол
Мевлют Чавушоглу. Фото Associated Press Министр иностранных дел Турции 27-28 августа посетит Беларусь
Фото из архива МИД Беларуси отреагировал цитатой Льва Толстого на заявления литовских коллег о БелАЭС
Фото из архива Парламентская конференция Балтийского моря приветствует позитивные тенденции в отношениях Беларуси и ЕС
Фото из архива Беларусь нацелена укреплять межпарламентское сотрудничество с Северной Европой - Воронецкий
Главное
Александр Лукашенко, Александр Турчин и Владимир Дворник Лукашенко требует более тщательной проработки НПА во избежание частых корректировок законодательства
Лукашенко ознакомился с информацией о ходе уборочной кампании
Минэкономики подготовило план развития отстающих регионов Беларуси
Тарифная ставка первого разряда будет повышена с 1 сентября до Br41
Топ-новости
Лукашенко поручил представить к высоким наградам белорусских гребцов и их тренеров
"Такие форумы - честь для любой страны" - Лукашенко поинтересовался финансовой стороной II Европейских игр
Перечень профильных классов в школах Беларуси расширен
В Беларуси откорректируют механизм оказания спонсорской помощи сельхозпредприятиям
Беларусь представила для рассмотрения в МАГАТЭ доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности
Первый жилой дом сдали в эксплуатацию в индустриальном парке "Великий камень"
Минприроды установило нормативы допустимой нагрузки на особо охраняемые природные территории
Погода будет благоприятной для завершения уборки зерновых - Белгидромет
МТС запустил банковскую карту с кешбэком на связь
Должникам будут сообщать о возбуждении исполнительного производства по СМС
Акция "Единый день безопасности" стартует в Беларуси 1 сентября
До +30°С ожидается по юго-западу Беларуси 28 августа
Писатели из более 10 стран приедут в Слоним на круглый стол к Дню белорусской письменности
Создан оргкомитет по проведению в Минске Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году
В Беларуси установлены специфические требования по пожарной безопасности для массовых объектов
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.