Беларусь на площадке МОМ в Женеве заявила о необходимости запуска глобального диалога по безопасности

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на сессии Совета Международной организации по миграции (МОМ) в Женеве заявила о необходимости запуска глобального диалога по безопасности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Швейцарии.

"24-27 ноября в виртуальном формате проходит 111-я сессия Совета МОМ. Во время общей дискуссии выступил руководитель национальной делегации - постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич", - рассказали в дипломатической миссии.

В своем выступлении постпред сфокусировал внимание на оценке работы МОМ в условиях пандемии коронавируса и сообщил о подходах Республики Беларусь по противодействию этому вызову. Руководитель делегации Беларуси приветствовал роль МОМ и сети ООН по миграции в проведении региональных обзоров по имплементации Глобального соглашения по мигрантам.

Юрий Амбразевич также подчеркнул важность устранения первопричин, лежащих в основе значительного роста вынужденного перемещения людей в мире, прежде всего войн и конфликтов. В связи с этим постоянный представитель заострил внимание на инициативе Беларуси о необходимости запуска глобального диалога по безопасности как инструмента решения многих транснациональных вызовов и угроз, включая проблему массового вынужденного перемещения.-0-