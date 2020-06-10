Беларусь начнет приглашать международных наблюдателей после регистрации кандидатов в президенты - Ермошина

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь начнет приглашать международных наблюдателей после регистрации кандидатов в президенты. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя прошедшее у главы государства совещание, на котором в том числе обсуждалась тематика организации выборов, Лидия Ермошина отметила, что это мероприятие было традиционным. По ее словам, в период проведения избирательной кампании всегда есть вопросы, которые требуют решения на высшем уровне.

"Один из вопросов, который обсуждался на заседании, - наблюдение за выборами со стороны иностранных организаций и международных экспертов. Это наша обычная практика: все выборы в стране проходят при обширном международном наблюдении, - привела пример председатель ЦИК. - Вырабатывается алгоритм действий для приглашения международных наблюдателей. Было принято решение, что по мере улучшения эпидемиологической обстановки в стране Министерством иностранных дел будут направлены соответствующие приглашения в международные организации, которые традиционно наблюдают за нашими выборами: это БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. Однако состоится это, я думаю, по завершении процесса регистрации кандидатов в президенты. Надеюсь, к этому моменту эпидемиологическая обстановка улучшится".

На совещании также обсудили работу информационного центра, который традиционно создается в день выборов на площадке Дворца Республики, оказание практической помощи Центризбиркому: комиссии понадобятся дополнительные сотрудники для организации работы с обращениями граждан. Помощь здесь окажут представители парламента и Национального центра законодательства и правовых исследований.

Кроме того, по словам Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко ориентировал ЦИК работать как можно внимательнее, чтобы собранные претендентами в кандидаты подписи не признавались недействительными по формальным обстоятельствам. "Думаю, такие меры будут способствовать тому, что все электоральные предпочтения будут учтены в процессе регистрации кандидатов в президенты и, естественно, в день голосования", - сказала председатель Центризбиркома.

Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко провел 10 июня совещание по актуальным общественно-политическим вопросам. Одной из основных тем совещания стали организационные вопросы избирательной кампании. "Я хотел бы обсудить вопросы, которые, возможно, у Лидии Михайловны есть перед началом наиболее острого периода регистрации и агитации будущих кандидатов в президенты", - сказал Президент. Он отметил, что это совещание носит традиционный характер: "Мы всегда рассматривали проблемы, которые нам придется решать, и вопросы оказания помощи Центральной избирательной комиссии".-0-