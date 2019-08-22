Беларусь надеется на скорейшую нормализацию обстановки в Гонконге - МИД

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси озвучило позицию белорусской стороны по поводу ситуации в Гонконге, к которой приковано внимание мирового сообщества. Соответствующее заявление, отвечая на вопрос БЕЛТА, сделал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Подтверждая неизменную приверженность принципу одного Китая, Республика Беларусь выступает против иностранного вмешательства во внутренние дела Китайской Народной Республики и выражает надежду на скорейшую нормализацию обстановки в специальном административном районе Гонконг", - заявил Анатолий Глаз.

С июня этого года правительство специального административного района Гонконг КНР внесло поправки в законопроект о лицах, скрывающихся от правосудия, и законопроект о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Это было использовано как повод для организации демонстраций и беспорядков. Ранее о реальном положении дел и позиции китайского правительства по данному вопросу корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.-0-