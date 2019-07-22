Беларусь намерена активно содействовать восстановлению экономики и социальной инфраструктуры Сирии - Макей

22 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена активно содействовать скорейшему восстановлению экономики и социальной инфраструктуры Сирии. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил приоритетный характер развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Сирией. Глава МИД также выразил убежденность, что скорейшая стабилизация обстановки в Сирии и возрождение сирийского бизнеса будут способствовать росту деловой активности.

"Беларусь заинтересована в восстановлении того уровня многопланового и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, который существовал до начала вооруженного конфликта в Сирии", - заявил Владимир Макей. В ходе сегодняшних белорусско-сирийских переговоров речь шла о том, как достичь этой цели в ближайшее время. "Мы хотим активно содействовать скорейшему восстановлению экономики и социальной инфраструктуры Сирии", - добавил он.

Как важный инструмент взаимодействия рассматривается работа в рамках межправительственной белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

"Мы поддерживали сирийских друзей в самые тяжелые времена, и сегодня, когда мирная жизнь постепенно возвращается в страну, готовы принимать активное участие в восстановлении Сирии", - резюмировал Владимир Макей.-0-