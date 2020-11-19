Беларусь намерена расширять сотрудничество с Азербайджаном - Равков

19 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена расширять сотрудничество с Азербайджаном. Об этом сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Андрей Равков, назначенный сегодня Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Азербайджанской Республике.

Глава дипломатической миссии подчеркнул, что Азербайджан - это традиционно дружественная для Беларуси страна.

"Азербайджанская Республика является добытчиком энергоносителей, у нее есть возможность финансировать проекты, в том числе совместные", - обратил внимание он. При этом новый посол отметил, что Беларусь и Азербайджан сотрудничают давно и эффективно, особенно в торгово-экономической сфере. Развитие двусторонних контактов в данном, а также других направлениях является важным для обеих сторон. Предстоит также активно работать над расширением экспорта белорусской продукции в Азербайджан, добавил Андрей Равков.-0-