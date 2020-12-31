31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена углубить интеграционные процессы в СНГ. Это предусмотрено Концепцией председательства нашей страны в СНГ в 2021 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"Председательство Республики Беларусь в СНГ направлено на достижение таких целей, как углубление интеграционных процессов в рамках Содружества, повышение эффективности взаимодействия в решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности, включая распространение вирусных инфекций", - отметили в МИД.

Большое внимание будет уделено повышению имиджа организации на международной арене, налаживанию контактов и взаимовыгодного сотрудничества с другими региональными организациями и интеграционными объединениями, выходу на создание широкой евразийской зоны сотрудничества для укрепления дружбы, добрососедства и взаимовыгодных отношений в регионе. Предстоит дальнейшее развитие общего экономического пространства, обеспечение межгосударственной кооперации и интеграции в интересах всестороннего и сбалансированного экономического и социального развития государств - участников СНГ.

Предусмотрено также системное и последовательное совершенствование проводимой государствами - участниками СНГ скоординированной транспортной политики, развитие сотрудничества в области производства и транзита энергоресурсов, обеспечение международной и национальной безопасности стран СНГ на основе широких партнерских отношений.

Концепцией намечено дальнейшее укрепление гуманитарных связей, расширение контактов в области науки, образования, здравоохранения, информации, культуры, спорта и туризма, работы с молодежью. В планах - актуализация договорно-правовой базы многостороннего сотрудничества с учетом его современного состояния и тенденций развития, а также изменений в законодательстве стран СНГ.

Беларусь намерена максимально использовать ресурсы органов отраслевого сотрудничества как ключевого звена в системе повышения эффективности взаимодействия государств во всех сферах сотрудничества.-0-