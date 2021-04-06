6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские посольства могут быть закрыты в нескольких странах мира. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у главы государства по оптимизации сети белорусских загранучреждений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства - там, где видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи", - заявил Владимир Макей.

"Но мы уделим внимание расширению нашего присутствия в перспективных с нашей точки зрения регионах, о чем неоднократно говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко", - заметил глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил о поручении, данном ранее Президентом относительно того, что надо всегда уделять больше внимания эффективности деятельности белорусских загранучреждений с учетом того, что они две трети своего времени уделяют или обязаны уделять внешнеэкономической деятельности.

"Это главный критерий оценки их работы. Предыдущая оптимизация состоялась в 2017-2018 годах. С того периода произошло много событий, поэтому назрела необходимость пересмотра прежней концепции деятельности загранучреждений, ее оптимизации. Мы тщательно изучили этот вопрос, исходя их тех требований, которые предъявляет внешнеполитическому ведомству и внешней политике в целом глава государства, и внесли на рассмотрение правительства, Администрации Президента соответствующие предложения. Они были обсуждены, а сегодня доложены главе государства", - рассказал Владимир Макей.

Он пояснил, что при планировании оптимизации исходили из уровня развития внешнеэкономических отношений с теми или иными странами, внешнеэкономического сотрудничества, товарооборота и объема белорусского экспорта.

"Не хочу сказать, что мы закроем 10 посольств в одном регионе и сразу откроем 10 в другом регионе, такого нет. Мы будем двигаться поступательно. Мы доложили Президенту стратегию нашей деятельности, в целом она поддержана", - сказал Владимир Макей. При этом он заметил, что общая численность загранучреждений и их финансирование увеличиваться не будут.-0-

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