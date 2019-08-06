Беларусь направила приглашения наблюдать за выборами международным организациям

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь направила приглашения наблюдать за парламентскими выборами таким международным организациям, как ПА ОБСЕ, Исполком СНГ, Шанхайская организация сотрудничества. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Центризбиркома рассказала, что сегодня получила соответствующую информацию из МИД. "Направлены письма в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Исполком СНГ и Шанхайскую организацию сотрудничества. То есть наблюдатели от международных организаций уже приглашены", - отметила она.

В свою очередь ЦИК позже направит приглашения коллегам из Центральных комиссий и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, которая базируется в Республике Корея.

По словам Лидии Ермошиной, приглашения планируется направить в Центризбиркомы стран, куда ездили наблюдать за выборами представители белорусской Центральной комиссии. "Это Российская Федерация, Украина, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан. В общем, все страны СНГ плюс Украина, Грузия и Корея", - уточнила Лидия Ермошина.

Назвать предварительное количество международных наблюдателей она затруднилась, поскольку миссии еще не сформированы.

Сегодня в Минске проходит заседание Центральной комиссии, на котором принимаются постановления по вопросам подготовки и проведения выборов в Национальное собрание Беларуси 7-го созыва. В частности, утверждены календарные планы организационных мероприятий выборов в Палату представителей и Совет Республики.

Как сообщалось, 30 июля председатель Центризбиркома Лидия Ермошина по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявила, что Беларусь будет без ограничений приглашать международных наблюдателей на парламентские выборы.

Глава государства 5 августа подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.-0-

Ермошина: на проведение парламентских выборов в Беларуси планируется направить около Br23 млн Финансирование в этом году по сравнению с парламентской кампанией 2016 года увеличено на Br1 млн.