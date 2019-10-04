Беларусь настаивает на комплексных решениях для ускорения пересечения восточной границы ЕС - Кравченко

4 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь обращает внимание на необходимость инфраструктурных, технологических и процедурных решений, направленных на ускорение пересечения восточной границы Евросоюза при одновременном повышении эффективности контроля. Это подчеркнул заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, выступая сегодня на структурированных консультациях Беларусь - ЕС, посвященных перспективам "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Границы разделяют наши страны, но должны объединять народы и экономики, - сказал заместитель главы белорусского МИД. - Пришло время, на наш взгляд, подумать над комплексным подходом к обустройству границ, который бы совмещал вопросы безопасности и мобильности людей и их товаров".

Олег Кравченко сказал также о важности дальнейшей модернизации таможенных пунктов пропуска, обмене информацией между таможенными службами стран "Восточного партнерства" и Европейского союза. "Ряд тематических программ уже существует, но имело бы смысл сообща разработать единый перечень проектов в этой сфере", - отметил Олег Кравченко.-0-