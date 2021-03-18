Беларусь настаивает в ОБСЕ на непредвзятых оценках жестких действий полиции в Великобритании, Нидерландах и Польше

18 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь настаивает на непредвзятых оценках жестких действий полиции в Великобритании, Нидерландах и Польше. На этом акцентировал внимание Постоянный представитель Республики Беларусь при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Андрей Дапкюнас 18 марта на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"На протяжении последних месяцев, находясь под пристальным и даже гипертрофированным вниманием ряда государств - участников ОБСЕ, мы все же пытались перевести работу Постоянного совета в конструктивное русло и призывали к поиску объединительных элементов в нашей работе, - отметил Андрей Дапкюнас. - Поскольку, выступая по белорусскому вопросу, некоторые настаивали на первостепенности честного и критического отношения друг к другу, мы также решили взглянуть более пристально на ситуацию с соблюдением прав человека на пространстве ОБСЕ. В этой связи хотели бы воспользоваться случаем и поддержать, как нам кажется, вполне обоснованное и подтвержденное фактами выступление Российской Федерации".

Андрей Дапкюнас упомянул "лишь несколько последних сюжетов, которые стали достоянием широкой общественности и на которые нельзя закрывать глаза, если мы серьезно претендуем на объективность и равный подход в рамках ОБСЕ".

"Мы озабочены жесткими действиями полиции Лондона 13 марта во время акции в Клэпхеме на юго-западе британской столицы в память об убитой Саре Эверард. На распространенных в соцсетях кадрах видно, как правоохранители применили силу для задержания нескольких участниц. Они заламывали мирным и безоружным женщинам руки, чтобы надеть наручники. При этом глава лондонской полиции заявляет, что ее подчиненные действовали в полном соответствии с законом. Слышат ли в ОБСЕ волну возмущения, которая растет в Великобритании по этому сюжету?", - задал закономерный вопрос белорусский постпред.

Он убежден, что требует непредвзятых оценок и непропорциональное применение силы правоохранителями Нидерландов.

В Гааге 14 марта 2021 года мирная демонстрация против политики правительства по урегулированию кризиса с пандемией COVID-19 в одном из городских парков была грубо разогнана конными полицейскими; 20 мирных демонстрантов были арестованы. В очередной раз для разгона демонстрантов, в том числе не проявлявших агрессии, применялись водяные пушки, дубинки, собаки. Одного демонстранта атаковала собака, когда он уже лежал на земле и был беззащитен. Особое возмущение в социальных медиа вызвала видеозапись, на которой сотрудник полиции в гражданской форме толкает женщину на полицейский фургон и избивает ее.

"Нас также не могут не волновать применение полицией газа, избыточной физической силы и массовые задержания людей на продолжающихся с ноября 2020 года в соседней с Беларусью Польше многотысячных протестах в рамках кампании "Забастовка женщин" и "маршах свободы" коронаскептиков", - заявил Андрей Дапкюнас.

Он подчеркнул, что проблемы, конечно же, не ограничиваются перечисленными сюжетами: "В этой связи хотели бы упомянуть наше совместное с Россией заявление по ситуации с правами человека в странах ЕС и Великобритании, сделанное 12 марта вместе с рядом стран в ходе 46-й сессии Совета ООН по правам человека".

В заключение белорусский постпред отметил: "Нашим выступлением мы отнюдь не пытаемся отвлечь внимание от актуальных проблем в своей стране. Мы над ними системно работаем, о чем постоянно информируем наших коллег в ОБСЕ в ответ на их критику. Рассчитываем на взаимность".-0-