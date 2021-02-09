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09 февраля 2021, 11:02

Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном - Головченко

Роман Головченко
Роман Головченко

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко подчеркнул, что между двумя странами сложились хорошие, дружественные отношения.

"Мы обсуждали с премьер-министром Узбекистана активизацию двустороннего сотрудничества, и он отметил положительный резонанс, который имела в вашей стране ваша недавняя встреча с Президентом Беларуси. Считаю, что вы можете гордиться итогами своей работы в качестве посла. Хотелось бы сегодня обсудить, что еще мы можем сделать в ближайшее время, чтобы вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень", - сказал он.

Насирджан Юсупов поблагодарил за теплый прием, который был оказан ему в Беларуси во время дипломатической миссии. "Во время недавней встречи с главой государства состоялась очень теплая, продолжительная беседа. Вчера с председателем Совета Республики Натальей Ивановной Кочановой мы подробно обсуждали вопросы дальнейшего развития межпарламентских связей. В Беларуси очень серьезно относятся к развитию отношений с Узбекистаном. Для меня большая честь быть первым послом Узбекистана в Беларуси. Три года пролетели абсолютно незаметно", - отметил он.

Дипломатические отношения между Беларусью и Узбекистаном установлены 21 января 1993 года. В настоящее время договорно-правовая база двусторонних отношений включает более 70 соглашений.

Товарооборот между странами в 2020 году составил $280,1 млн (рост к уровню 2019 года на 17,1%), в том числе экспорт - $237,5 млн (рост на 26%). Основными позициями белорусского экспорта в прошлом году стали грузовые автомобили, трактора и седельные тягачи, мясо и мясопродукты, сахар, молочные продукты, лекарственные средства, вакцины, сыворотки из крови. В основе импорта товаров из Узбекистана были хлопчатобумажная пряжа, постельное белье, металлопрокат из меди, свежие овощи, сушеные и свежие фрукты. Реализуется ряд совместных проектов в сфере фармацевтики.-0-

Насирджан Юсупов
Насирджан Юсупов

Фото Оксаны Манчук

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