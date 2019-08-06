Беларусь нацелена стать наблюдателем в Парламентской конференции Балтийского моря

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь нацелена получить статус наблюдателя в Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Об этом сообщил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании ее совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания обсуждались ближайшие планы по развитию межпарламентского сотрудничества. Ожидается, что белорусские депутаты примут участие в 28-й Парламентской конференции Балтийского моря, которая состоится 25-27 августа в Осло. "Это мероприятие должно быть использовано для укрепления национальных позиций в регионе и продвижения наших интересов в этой организации, - сказал Владимир Андрейченко. - Цель у нас - получение статуса наблюдателя в Парламентской конференции Балтийского моря".

Владимир Андрейченко

В начале сентября в Швейцарии пройдет очередная конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. Предыдущая состоялась в Беларуси. На этот раз парламентарии обсудят реализацию инициативы "Пояс и путь" как драйвера достижения Целей устойчивого развития.

Также в сентябре состоится совещание спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. Участием в этом представительном форуме белорусские депутаты рассчитывают укрепить авторитет национального парламента на международной арене.

"Получит развитие диалог с польскими коллегами в ходе визита в Беларусь делегации на уровне вице-маршала Сейма Польши", - проинформировал спикер. Кроме того, прорабатываются визиты в Беларусь парламентских делегаций из Турции и Словакии.

ПКБМ основана в 1991 году и считает своей целью развитие сотрудничества между национальными и региональными парламентами региона Балтийского моря; сотрудничество с Советом государств Балтийского моря и другими правительственными и неправительственными организациями региона; инициирование и подготовку политических мероприятий. Статус постоянного участника имеют Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также пять межпарламентских организаций (Балтийская ассамблея, Европейский парламент, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Северный совет). Статусом наблюдателя обладают 27 организаций.-0-

Фото Андрея Покумейко